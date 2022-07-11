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В «Зените» опровергли информацию, что клуб подписал новый контракт с Семаком

В «Зените» опровергли информацию, что клуб подписал новый контракт с Семаком
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о заключении нового контракта между санкт-петербургским клубом и главным тренером Сергеем Семаком.

«Подписал ли Семак новое соглашение с «Зенитом»? Пока нет», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Семак продлил контракт с «Зенитом» на три года.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством специалиста клуб из Санкт-Петербурга четыре раза становился чемпионом России, а также трижды завоёвывал Суперкубок страны. Ранее Семак работал в «Уфе».

Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля. В матче первого тура РПЛ сезона-2022/2023 «Зенит» сыграет с «Химками».

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