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Мостовой — о Семаке: все козыряют — он это выиграл, то выиграл. Как иначе? Это же «Зенит»

Мостовой — о Семаке: все козыряют — он это выиграл, то выиграл. Как иначе? Это же «Зенит»
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Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о том, можно ли считать легендой нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.

«То, что Канчела сказал, я всегда говорил. А как ещё? Все козыряют сейчас: он это выиграл, то выиграл. А как иначе? Это же «Зенит». Если бы он выиграл с «Уралом» или с «Уфой», тогда да.

«Зенит» с таким составом ниже второго места никогда не опустится в нашем чемпионате. Это не какая-то выдумка, а факт. Допустим, «Зенит» убирает Семака, и он идёт в клуб на седьмом-восьмом месте. Они на следующий год станут чемпионами, что ли? Нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 9 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.

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