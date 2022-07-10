Мостовой — о Семаке: все козыряют — он это выиграл, то выиграл. Как иначе? Это же «Зенит»

Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о том, можно ли считать легендой нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.
«То, что Канчела сказал, я всегда говорил. А как ещё? Все козыряют сейчас: он это выиграл, то выиграл. А как иначе? Это же «Зенит». Если бы он выиграл с «Уралом» или с «Уфой», тогда да.
«Зенит» с таким составом ниже второго места никогда не опустится в нашем чемпионате. Это не какая-то выдумка, а факт. Допустим, «Зенит» убирает Семака, и он идёт в клуб на седьмом-восьмом месте. Они на следующий год станут чемпионами, что ли? Нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Вчера, 9 июля, «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2022. Для санкт-петербургского клуба этот трофей стал седьмым, что позволило сине-бело-голубым сравняться по количеству Суперкубков с московским ЦСКА.
- 10 июля 2022
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