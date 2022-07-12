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Лике Мартенс — самая популярная футболистка чемпионата Европы

Лике Мартенс — самая популярная футболистка чемпионата Европы
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Полузащитница сборной Нидерландов и «ПСЖ» Лике Мартенс является самой популярной спортсменкой проходящего в эти дни чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает Bettingexpert. Подсчёт подписчиков вёлся в «Инстаграме»*.

На страничку 29-летней Мартенс подписано свыше 1,3 млн человек. На втором месте — норвежская нападающая «Лиона» Ада Хегерберг (730 тыс. подписчиков). Замыкает тройку Барбара Бонансеа (613 тыс., Италия/«Ювентус»).

Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим обладателем турнира является сборная Нидерландов.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.

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