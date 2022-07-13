Швеция — Швейцария: прямая трансляция женского чемпионата Европы начнётся в 19:00

Сегодня, 13 июля, на чемпионате Европы — 2022 среди женских команд состоится матч группового этапа Швеция — Швейцария. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
Соперниками женских сборных Швеции и Швейцарии по группе С являются национальные команды Португалии и Нидерландов, которые также проведут матч сегодня, 13 июля. Ранее в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022 вышли команды Англии и Германии.
Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим обладателем чемпионата Европы является женская сборная Нидерландов.
- 13 июля 2022
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