В «Химках» сообщили, что подпишут контракт с нападающим Денисом Давыдовым

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал готовящийся переход нападающего Дениса Давыдова в команду.

«Дениса Давыдова мы сто процентов подпишем. Осталось поставить только подписи, сделаем это завтра или послезавтра. Стоит ли его ждать в заявке на матч с «Зенитом»? Будем сильно надеяться, что он попадёт в заявку, ведь это всё-таки игра с «Зенитом», принципиальным соперником. Но всё будет зависеть от функциональной готовности Дениса», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Контракт 27-летнего нападающего с клубом «Знамя Труда» из Орехово-Зуево истёк 30 июня. Ранее Давыдов выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», софийский ЦСКА, на правах аренды играл в Чехии и Латвии.