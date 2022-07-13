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Солигорский «Шахтёр» не прошёл во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Солигорский «Шахтёр» не прошёл во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Сегодня, 13 июля, состоялся ряд матчей в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них солигорский «Шахтёр» принимал словенский «Марибор». Победу благодаря дублю Роко Батурина одержали гости. В первом матче команды голов не забили, поэтому в следующий раунд вышла словенская команда.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 июля 2022, среда. 20:00 МСК
Шахтёр С
Солигорск, Беларусь
Окончен
0 : 2
Марибор
Марибор, Словения
0:1 Батурина – 12'   0:2 Батурина – 56'

В другой игре «Клаксвик» с Фарерских островов на своём поле играл с норвежским «Будё-Глимт». Фарерцы одержали победу со счётом 3:1, однако в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов норвежцы обыграли «Клаксвик» со счётом 3:0.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 июля 2022, среда. 20:00 МСК
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Окончен
3 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Миккельсен – 12'   2:0 Андреасен – 20'   2:1 Бонифасе – 55' (пен)   3:1 Андреасен – 85'

В третьем противостоянии батумское «Динамо» принимало словацкий «Слован». В первом матче команды голов не забили, основное время второй игры завершилось со счётом 2:1 в пользу словаков.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 июля 2022, среда. 20:00 МСК
Динамо Бт
Батуми, Грузия
Окончен
1 : 2
ДВ
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Давиташвили – 104'   1:1 Барсегян – 115'   1:2 Вайсс – 120+3'
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