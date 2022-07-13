Солигорский «Шахтёр» не прошёл во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 13 июля, состоялся ряд матчей в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.



В одном из них солигорский «Шахтёр» принимал словенский «Марибор». Победу благодаря дублю Роко Батурина одержали гости. В первом матче команды голов не забили, поэтому в следующий раунд вышла словенская команда.

В другой игре «Клаксвик» с Фарерских островов на своём поле играл с норвежским «Будё-Глимт». Фарерцы одержали победу со счётом 3:1, однако в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов норвежцы обыграли «Клаксвик» со счётом 3:0.

В третьем противостоянии батумское «Динамо» принимало словацкий «Слован». В первом матче команды голов не забили, основное время второй игры завершилось со счётом 2:1 в пользу словаков.