Сборная Португалии отыграла один мяч у Нидерландов в матче женского Евро

В данный момент идёт игра второго тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин между сборными Нидерландов и Португалии. Встреча проходит на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в городе Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на телеканале «Матч».

Сборная Португалии отыграла один мяч, счёт 2:1 в пользу Нидерландов. За Португалию с пенальти на 38-й минуте отличилась Карол Кошта, в штрафной правила нарушила защитница Доминик Янссен, получившая жёлтую карточку.

Ранее за сборную Нидерландов отличились полузащитница Дамарис Эгуррола (на 7-й минуте) и защитница Стефани ван дер Грагт (на 16-й минуте).

Напомним, сборная Нидерландов является действующим чемпионом женского Евро.