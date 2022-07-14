Eurosport определил фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» у мужчин и женщин

Авторы известного издания Eurosport назвали по пять главных претендентов в мужском и женском футболе на главную награду лучшему футболисту – «Золотой мяч».
Так, среди мужчин, фаворитом на награду на данный момент является 34-летний нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. Второе место – у сенегальского форварда Садио Мане, сменившего в текущее межсезонье «Ливерпуль» на «Баварию». Замыкает тройку египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля». В числе претендентов на награду также оказались Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», занявший четвёртое место рейтинга, и бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
У женщин главный претендент – испанка Алексия Путельяс из «Барселоны», получившая тяжёлую травму на проходящем в эти дни женском чемпионате Европы – 2022. Второе место в рейтинге у австралийки Сэм Керр, выступающей за «Челси», а замыкает тройку француженка Венди Ренар из «Лиона». В список также включены Ада Хегерберг из «Лиона» и Мари-Антуанетт Ода Катото из «ПСЖ».
Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч».
- 14 июля 2022
-
03:36
-
03:10
-
02:44
-
02:15
-
02:09
-
01:46
-
01:37
-
01:32
-
01:08
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:46
-
00:41
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:20
-
00:13
-
00:09
- 13 июля 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:25
-
23:16
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:10
-
22:01