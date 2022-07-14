Eurosport определил фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» у мужчин и женщин

Авторы известного издания Eurosport назвали по пять главных претендентов в мужском и женском футболе на главную награду лучшему футболисту – «Золотой мяч».

Так, среди мужчин, фаворитом на награду на данный момент является 34-летний нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема. Второе место – у сенегальского форварда Садио Мане, сменившего в текущее межсезонье «Ливерпуль» на «Баварию». Замыкает тройку египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля». В числе претендентов на награду также оказались Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», занявший четвёртое место рейтинга, и бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

У женщин главный претендент – испанка Алексия Путельяс из «Барселоны», получившая тяжёлую травму на проходящем в эти дни женском чемпионате Европы – 2022. Второе место в рейтинге у австралийки Сэм Керр, выступающей за «Челси», а замыкает тройку француженка Венди Ренар из «Лиона». В список также включены Ада Хегерберг из «Лиона» и Мари-Антуанетт Ода Катото из «ПСЖ».

Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч».