Черчесов: хотим прогрессировать. У «Ференцвароша» не только хорошая атака, но и оборона

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов на пресс-конференции после победного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с казахстанским «Тоболом» (5:1) подвёл итоги и высказался о цели добиваться прогресса команды.
«Мы планировали агрессивно начать и провести хорошо не только первые 10 минут – цель состояла в том, чтобы действовать хорошо на протяжении всех 90 минут. Я доволен, что мы так успешно выступили командно. Индивидуальные действия тоже были качественными. Хотим прогрессировать дальше. В кратчайшие сроки наиграть всех непросто. Есть футболисты, которые быстро набирают ритм, например, Андерсон Эсити. Это же касается и Траоре. Мы работаем над этим постоянно. В прошедшем матче мы дали возможность выйти на замену Матсу Кнустеру и Ксавье Мерсье. У нас не только хорошее нападение, но и отличная оборона, с такими игроками как Эндре Ботка и Лоранд Паска. Всегда должны играть те, кто сильнее на данный момент – исходя из этого и выбирается состав. В ответном матче с «Тоболом» все справились с задачами. «Слован»? Нам предстоит проанализировать их игру», – цитирует Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».
Во втором раунде квалификации «Ференцварош» сыграет со словацким «Слованом», который обыграл «Динамо» из Батуми.
Станислав Черчесов тренируется со штангой
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