Алаев рассказал о совместной работе РПЛ и Минцифры над улучшением Fan ID

Кандидат на пост президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о совместной работе РПЛ с Минцифры над улучшением Fan ID.

«Было собрание с Минспортом, Минцифры, представителями федеральной власти, представителями клубов. Это было техническое совещание. Вопросы накопились, хотя Минцифры проделало большую работу после первых дней. Работа налаживается, Минфицры ежедневно пытается оптимизировать техническую работу. Мы надеемся, что болельщик из любого региона сможет оформить Fan ID. Я начал оформлять эту карту в ходе данного заседания, у меня получилось, коллеги не смогли загрузить фотографию. Надеюсь, что все болельщики столкнутся с минимумом сложностей, ровно как и сотрудники клубов.

Я опираюсь сейчас на Реброва. По сути, это реализация задач по спортивному блоку: выход футболистов при наличии предложений или по необходимости, по пожеланиям тренера, футболистов на вход. При этом определяются позиции и технические характеристики игроков и так далее. Это будет решать трио. Генеральный директор, Артём Ребров (как технический координатор) и главный тренер, потому что мы прежде всего отталкиваемся от позиции главного тренера. Безусловно, всё это будет происходить при участии селекционного отдела, который работает и будет давать определённые замечания», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.