«Может, отпечатки пальцев нужны?» Fan ID ввели, но с получением сразу возникли проблемы

Сегодня, 4 июля, запущен процесс выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения российских стадионов. Fan ID потребуется каждому: болельщикам, организаторам, участникам соревнований и сотрудникам СМИ. Только при наличии такого паспорта можно будет купить билет или абонемент на матч и попасть на игру.

С сегодняшнего дня сервис запустили в пяти городах: Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Екатеринбурге, а с декабря Fan ID будет нужен и для посещения матчей на остальных стадионах клубов РПЛ в 11 субъектах.

Обязательное условие оформление паспорта болельщика – регистрация на «Госуслугах». Туда мы и отправились. Отметим, что в 12:44 появилась информация о том, что система оформления Fan ID дала сбой в первый же день работы – на «Госуслугах» отклонялись все поступающие заявления.

Как получить паспорт болельщика на «Госуслугах»

1. Главная страница оформления «карты болельщика». Нажимаем кнопку «получить карту» – нас перебрасывает на введение логина и пароля к «Госуслугам».

Создатели данной инициативы не продумали никаких привилегий получения данной «карты болельщика». Этот слайд, например, выглядит очень скупо.

2. Оформляем Fan ID либо на себя, либо на себя и ребёнка до 14 лет. В следующей же вкладке потребовали данные документа, удостоверяющего личность. И фото.

3. Далее нужно подтвердить не только персональные данные, но и контактный телефон с адресом электронной почты.

4. Выбрать любимый клуб.

5. Загрузив фото (требования ниже), нужно дать согласие на обработку персональных данных.

6. После того как я выполнил последний шаг, «Госуслуги» дали инструкцию дальнейших действий.

Через полчаса после регистрации «карты болельщика» на портал пришло уведомление от Минспорта России: «Ваше заявление на получение карты болельщика зарегистрировано. Дождитесь результатов предварительной проверки заявления, которые придут в личный кабинет и на электронную почту». Ещё через 40 минут одобрили фото. На этом процесс остановился, обновлений нет уже несколько часов.

Что говорят о введении Fan ID футбольные эксперты и бывшие игроки

Позиция активных фанатов клубов РПЛ одна – бойкот. А что насчёт мнения экс-игроков чемпионата России?

Алексей Игонин бывший игрок «Зенита» «Планирую оформлять Fan ID — куда деваться. Я законопослушный гражданин. Какие ещё могут быть варианты? Пока ещё не пытался оформить. Отказы на заявки в выдаче? Понятно, что есть техническая часть, а есть эмоциональная. Все эти части можно разбирать отдельно. Закон надо исполнять или менять. Механизмы всем известны. Как его менять, тоже механизм понятен. Есть представители регионов, жителей, которые уполномочены решать такие вопросы. В правовом же обществе живём».

В таком же ключе высказался и Динияр Билялетдинов. «Буду оформлять Fan ID, но пока этим вопросом не занимался. Мне нужно будет сделать его по работе, поэтому придётся оформить. Как я отношусь к бойкоту болельщиков? Это их право. Каждый для себя должен решить, будет ли он оформлять или нет. Закон не отменишь, его можно только изменить. Если потребуется потратить на оформление паспорта болельщика пару часов — потрачу», – сказал экс-полузащитник.

Динияр Билялетдинов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот пока «Зенит» мониторит и изучает новую систему, российский актёр Валерий Баринов «разносит» нововведение.

«Введение паспорта болельщика — это замечательно! Это гениальная идея — не пускать болельщиков на стадион! Ставят ещё одну преграду, ещё один лишний турникет. Когда меня спрашивают, за что я люблю футбол, я отвечаю, что он сохранил во мне детство. Сейчас это хотят убить! Я должен заходить на «Госуслуги», ещё что сделать?

Господи, может быть, ещё какое-нибудь приложение на телевизор поставить, чтобы тот, у кого нет этого паспорта болельщика, не имел права смотреть футбол по телевизору? Буду ли оформлять этот документ? У меня столько проблем, как и у каждого человека в нашей стране, а футбол был отдушиной. То надо заплатить налог на машину, то дорожный налог, то подать декларации. А теперь я должен зайти куда-то и найти, чтобы мне разрешили ходить смотреть футбол? Понимаете, людям, которые занимаются футболом, болельщик не нужен. Он им мешает. У Кикнадзе это уже вырывалось однажды, на встрече с болельщиками. Всех интересуют только деньги! Я не понимаю, зачем нужен паспорт болельщика. Решили перенять опыт чемпионата мира, но для этого мероприятия всё было здорово придумано. А зачем это делать сейчас? Я не понимаю. Инициатива эта, конечно, провалится. На стадионе зрителей надо искать днём с огнём на очень многих матчах. А теперь их ни днём, ни с огнём не найдёшь. А что ещё я должен? Может быть, кровь сдать на реакцию Вассермана? Или отпечатки пальцев? Давайте ещё что-нибудь такое придумаем».

Василий Уткин: «Пишут, что система выдачи Fan ID на «Госуслугах» не работает. Мне кажется, вы недооцениваете ситуацию. Я бы серьёзно рассмотрел вариант, что система подумала, да и присоединилась к бойкоту Fan ID со стороны активных болельщиков «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Торпедо» и «Зенита».