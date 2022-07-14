Замбия пробилась на женский ЧМ-2023, несмотря на дисквалификацию Банды

Сборная Замбии по футболу, несмотря на на дисквалификацию своего капитана Барбры Банды, обыграла сборную Сенегала в серии пенальти и пробилась на чемпионат мира среди женщин — 2023.
Игра прошла на стадионе «Мохамед V» в Касабланке (Марокко). Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме. Дополнительное время забитых мячей не принесло, игра перешла в серию послематчевых пенальти. В ней успех со счётом 4:2 праздновали футболистки сборной Замбии. Эта победа принесла им путёвку на чемпионат мира — 2023.
Матч проходил в рамках четвертьфинала Кубка африканских наций среди женщин — 2022. В полуфинале сборная Замбии сыграет с победительницами матча Южная Африка — Тунис.
Напомним, в крови Банды было зафиксировано высокое количество тестостерона — больше, чем допускает Африканская конфедерация футбола. Поэтому спортсменку отстранили от участия в Кубке африканских наций. Хотя Банда и знала о результатах тестирования, она продолжала готовиться к турниру вместе с национальной командой.
Барбра Банда забивает издевательский гол
- 14 июля 2022
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