Барбра Банда принимала лекарства для снижения уровня тестостерона. Это ей не помогло

Президент футбольной ассоциации Замбии (FAZ) Эндрю Каманга сообщил, что капитан женской сборной страны Барбра Банда принимала препараты для снижения уровня тестостерона.



«Медицинский штаб порекомендовал ей лекарство. Мы до последней минуты надеялись, что она будет с нами на турнире, поэтому она ездила с командой. Барбра — капитан, она одинаково важна для сплочения команды и поддержания её боевого духа.



Барбра несла команду на своих плечах во время отборочного турнира Олимпиады и на самих соревнованиях. Она проделала хорошую работу, но сейчас нам нужно решить проблему, которая, похоже, вывела её из турнира», — приводит слова Каманга BBC.



Напомним, ранее Банда не была допущена до участия в Кубке Африки из-за аномальных анализов крови. У футболистки был выявлен чрезмерно высокий уровень тестостерона.

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