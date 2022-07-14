Бельгийки сравняли счёт в матче с француженками на Евро

Сегодня, 14 июля, проходит матч второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 между сборными Франции и Бельгии. Встреча идёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Игру можно посмотреть на канале «Матч».

На данный момент счёт равный — 1:1.

С передачи капитана команды Тессы Вулларт за сборную Бельгии на 36-й минуте отличилась защитница Жанис Кайман.

Ранее на шестой минуте француженок вывела вперёд нападающая Кадидьяту Дьяни.



Лидер сборной Франции Мари-Антуанетт Катото получила повреждение и на 17-й минуте встречи была заменена.



Француженок возглавляет Коринн Дьякр, бельгиек — Ив Сернелс.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.