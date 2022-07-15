Василий Уткин высказался о том, что могло послужить причиной смерти Александра Козлова
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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на новость о смерти бывшего футболиста московского «Спартака» Александра Козлова.
«Кстати, в минувшую субботу экс-спартаковец Саша Козлов, который сегодня ушёл из жизни, играл в матче F-Лиги с «Эгриси». У него эта игра была четвёртой за день. Хороший был парень, добрый. Но разумным так и не стал. Сердце не железное», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Козлов являлся футболистом «Спартака» с 2010 по 2016 год. За московский клуб Козлов провёл 28 матчей и забил один мяч. На момент трагедии экс-игроку красно-белых было всего лишь 29 лет. Причиной смерти бывшего футболиста стал оторвавшийся тромб после тренировки с любительским клубом.
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