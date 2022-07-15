В CAS объяснили решение отклонить апелляции российских клубов и РФС

В Спортивном арбитражном суде (CAS) объяснили решение отклонить апелляции российских клубов и Российского футбольного союза (РФС) по отстранению команд от участия в международных матчах и турнирах.

«Наша комиссия постановила, что эскалация конфликта, а также реакции правительств и общественности во всём мире создали беспрецедентные и непредвиденные обстоятельства, на которые УЕФА и ФИФА были обязаны отреагировать. Стороны действовали в рамках полномочий, данных им соответствующими уставами и положениями, принимая решение, что российские команды не должны участвовать в соревнованиях под их эгидой.



В комиссии не считают нужным давать характеристику конфликту, а решили сосредоточить внимание на последствиях для Украины. CAS считает прискорбным то, что события на Украине оказывают негативное влияние на российский футбол, его команды и футболистов, которые не несут ответственности за эти действия. Однако это компенсируется необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных матчей в остальном мире», — сказано в заявлении CAS на официальном сайте.

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