Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В CAS объяснили решение отклонить апелляции российских клубов и РФС

В CAS объяснили решение отклонить апелляции российских клубов и РФС
Комментарии

В Спортивном арбитражном суде (CAS) объяснили решение отклонить апелляции российских клубов и Российского футбольного союза (РФС) по отстранению команд от участия в международных матчах и турнирах.

«Наша комиссия постановила, что эскалация конфликта, а также реакции правительств и общественности во всём мире создали беспрецедентные и непредвиденные обстоятельства, на которые УЕФА и ФИФА были обязаны отреагировать. Стороны действовали в рамках полномочий, данных им соответствующими уставами и положениями, принимая решение, что российские команды не должны участвовать в соревнованиях под их эгидой.

В комиссии не считают нужным давать характеристику конфликту, а решили сосредоточить внимание на последствиях для Украины. CAS считает прискорбным то, что события на Украине оказывают негативное влияние на российский футбол, его команды и футболистов, которые не несут ответственности за эти действия. Однако это компенсируется необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных матчей в остальном мире», — сказано в заявлении CAS на официальном сайте.

Новость по теме
CAS отклонил апелляции об отстранении российских клубов от еврокубков
Новость по теме
CAS отклонил апелляции РФС к ФИФА и УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022