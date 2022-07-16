Никита Баженов поделился ожиданиями от матча «Ахмат» — «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов рассказал, чего ожидает от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».
«Не уверен, что «Спартак» фаворит. «Ахмат» — крепкая команда с хорошим подбором игроков. Поэтому «Спартаку» сегодня не будет легко. «Ахмат» играет дома, и в Грозном любой команде всегда сложно — плюс для «Ахмата». Ожидаю равной борьбы. Но не знаю, кто выиграет», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ахмат» — «Спартак» состоится сегодня, 16 июля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».
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