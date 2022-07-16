Гогличидзе: всё было бы по-другому, не пропусти «Урал» на 45-й минуте от ЦСКА
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Защитник екатеринбургского «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал игру команды в матче с ЦСКА, завершившейся поражением «шмелей» со счётом 0:2.
«Мы пытались играть в комбинационный футбол, но было много потерь. Не пропусти мы на 45-й минуте, всё было бы по-другому», — передаёт слова футболиста корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
На 45-й минуте встречи полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил первый гол в ворота «Урала». На 64-й минуте ЦСКА получил право на 11-метровый удар. Пенальти реализовал колумбийский полузащитник армейцев Хорхе Карраскаль.
Напомним, это был дебютный официальный матч ЦСКА под руководством Владимира Федотова. В прошлом сезоне специалист возглавлял «Сочи», занявший по завершении чемпионата второе место.
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