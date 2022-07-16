Обляков: в следующий раз забью и станцую лезгинку в честь Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал празднование своего гола в матче с «Уралом» (2:0) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). 24-летний футболист адресовал его экс-хавбеку армейцев Алану Дзагоеву, намекнул на излишний травматизм игрока.

«Как Алан отреагирует на празднование? Надеюсь улыбнётся. Видел, у меня от него сообщение в телефоне. В следующий раз забью и лезгинку в честь него станцую. Приятно, что он передал мне номер, всегда вспоминаю его добрым словом. Алан — великолепный игрок», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, 32-летний Дзагоев был игроком ЦСКА с 2007 по 2022 год. 30 июня у Алана истёк контракт с московской командой и он не был продлён.

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