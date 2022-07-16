ЦСКА Федотова начал радовать. Но есть большая проблема

В матче с «Уралом» счёт должен был быть неприличным.

«Зенит» явно дал сигнал потенциальным конкурентам. Вчера действующий чемпион неожиданно потерял очки в Химках, и ЦСКА этим с удовольствием воспользовался. На своём поле армейцы практически не дали шансов «Уралу».

Владимир Федотов в атаке доверился Фёдору Чалову и оставил в запасе Антона Заболотного. Помогали центральному нападающему двое легионеров — Хорхе Карраскаль и Хесус Медина.

Чалов сразу же показал, почему Федотов сделал ставку на него. Уже на второй минуте Фёдор здорово открылся под навес и мог забивать, но не попал по воротам после удара головой. ЦСКА вообще начал активно и душил «Урал» прессингом. Мяч в итоге надолго перешёл к армейцам.

А потом началась чёрная магия. Иначе объяснить уровень реализации у ЦСКА (если он вообще был) просто невозможно. Константин Кучаев промахнулся с двух метров, Карраскаль запорол возможность забить дважды за один эпизод и не проткнул мяч в ворота, даже оказавшись один на один с Ильёй Помазуном. Следом Милан Гайич не попал в пустые после прострела, ещё по моменту запороли Обляков и Кучаев. Карраскаль, который должен был оформлять дубль в первом тайме, даже решил, что, раз не удаётся реализовать верные моменты, нужно попробовать что-то менее очевидное. И зарядил издалека, но Илья Помазун перевёл мяч в перекладину.



Справедливости ради «Урал», хоть и смотрелся беспомощным в обороне, после первой 10-минутки осмелел и даже на некоторое время обосновался на чужой половине поля (к середине тайма команда Игоря Шалимова даже лидировала по владению). Единственная проблема — острота практически отсутствовала. ЦСКА же отвечал контратаками, причём разнообразными. Как только футболисты хозяев поняли, что забросы на Чалова не работают, пошли проходы через передачи низом. Оставалось только забить.

Логика вернулась в игру только перед самым перерывом — ЦСКА всё же забил. Забавно, что армейцы реализовали далеко не самый очевидный момент: Обляков с лёта приложился из-за пределов штрафной и идеально попал в угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А потом ярко отпраздновал, передав своеобразный привет Алану Дзагоеву. До матча Иван говорил, что хочет посвятить празднование бывшему партнёру, от которого унаследовал 10-й номер. Получилось оригинально: Обляков схватился за заднюю поверхность бедра и рухнул на газон. Постановку выдавала только улыбка.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Второй тайм начался с двух моментов у «Урала», но вместо гола в чужие ворота команда Шалимова получила в свои. Помазун сыграл за клуб, которому принадлежит (вратарь арендован у ЦСКА) и «привёз» глупейший пенальти. Неудачный пас, очевидный фол. А Карраскаль решил отказаться от суеверий: сам заработал — сам забил.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После второго гола ЦСКА моментов стало заметно меньше. Зато появились страсти. Первую карточку неожиданно получил Федотов, а потом Рамазан Гаджимурадов и Бактиёр Зайнутдинов устроили разборки на ровном месте — обоим по жёлтой.

Концовка матча прошла спокойно. ЦСКА в итоге разнёс «Урал» по ударам (30:6) и победил заслуженно. Для такого тотального преимущества армейцам даже не понадобился мяч — по владению выиграли гости (57 процентов против 43). Результат ЦСКА не может не радовать, но реализация грозит стать серьёзной проблемой по ходу сезона.