Гол Габриэла Жезуса помог «Арсеналу» обыграть «Эвертон» в товарищеском матче
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В Балтиморе (США) на стадионе «M&T Банк» в ночь на воскресенье, 17 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались два клуба английской Премьер-лиги – «Арсенал» и «Эвертон». Матч завершился уверенной победой номинальных хозяев поля со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт на 33-й минуте – отличился новичок «канониров» бразильский нападающий Габриэл Жезус, перешедший в текущее межсезонье из «Манчестер Сити». Уже спустя три минуты укрепил преимущество лондонского клуба нападающий Букайо Сака, тем самым установивший окончательный счёт в матче.
Это был второй товарищеский матч «Арсенала» в рамках предсезонной подготовке. В первой игре со счётом 5:3 был обыгран немецкий «Нюрнберг», дублем в том матче отметился всё тот же Габриэл Жезус.
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