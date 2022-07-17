Жоаозиньо исполнил «финт Гатагова» в матче РПЛ. Видео

Атакующий полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» исполнил известный «финт Гатагова». Насколько умышленно бразилец сделал это — остаётся только догадываться.

Жоаозиньо ворвался в штрафную площадь соперника и намеревался пробить по воротам, но промахнулся по мячу и развернулся в воздухе на 360 градусов. При этом мяч отскочил к его партнёру по команде. Нечто подобное в 2010 году исполнил экс-футболист «Локомотива» Алан Гатагов. С тех пор такой манёвр прозвали «финтом Гатагова».

Ролик опубликован в телеграм-канале «Матч Премьер». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Напомним, сегодня, 17 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» встретилось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой сочинцев со счётом 3:1.