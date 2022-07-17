Глебов рассказал, что помешало «Ростову» одержать победу над «Динамо»
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал ничью команды с «Динамо» (1:1) в рамках матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мы хорошо играли весь матч, владели инициативой. Что помешало? Реализация моментов, — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Сегодня, 17 июля, подопечные Валерия Карпина в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) на «ВТБ Арене». За динамовцев отличился Вячеслав Грулёв, а у «Ростова» — экс-форвард «Динамо» Николай Комличенко, который не праздновал гол в ворота бывшего клуба. В следующем туре чемпионата России «Ростов» сыграет в Москве с «Локомотивом» на «РЖД Арене». Встреча состоится 24 июля и начнётся в 20:00 мск.
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