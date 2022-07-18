Тренер «Уфы» Томаров высказался о поражении команды от «Кубани» в Первой лиге
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Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал поражение команды от «Кубани» (0:2) в матче 1-го тура Первой лиги.
«Получилась сложная игра, было много борьбы, много единоборств. Можно сказать, что первый тайм прошёл при нашем территориальном преимуществе. Во втором тайме пропустили быстрый гол, стали менять игру с акцентом на атаку, хотели отыграться как можно быстрее. Но подобная тактика чревата тем, что можно нарваться на быструю контратаку, что и произошло. В одной из них нам забили второй гол. В свою очередь, мы имели свои голевые моменты, которые нужно было реализовывать», — приводит слова Томарова пресс-служба башкирского клуба на официальном сайте.
Напомним, «Уфа» вылетела в Первую лигу по итогам сезона-2021/2022.
Новость по теме«Уфа» начала сезон в Первой лиге с поражения от «Кубани»
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