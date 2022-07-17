«Уфа» начала сезон в Первой лиге с поражения от «Кубани»

Сегодня, 17 июля, на стадионе «Кубань» в Краснодаре состоялся матч 1-го тура Первой лиги (экс-ФНЛ). Местная «Кубань» встречалась с «Уфой». Игра завершилась победой домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 56-й минуте открыл Георгий Махатадзе. На 89-й минуте Артём Архипов с передачи Ильи Мосейчука установил окончательный счёт — 2:0 в пользу «Кубани». «Уфа», вылетевшая из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022, возвращается в Первую лигу спустя восемь лет с поражения.

Обслуживала матч «Кубань» — «Уфа» бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогали ему Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск).

В следующем туре «Кубань» встретится в гостях с «Нефтехимиком», «Уфа» дома сыграет с «Волгой».