Р. Билялетдинов: Дзюба в Азербайджане? Экзотика! «Карабах» играл в ЛЧ — почему бы и нет

Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в клуб из Азербайджана.
«Дзюба в Азербайджане? Экзотика! «Карабах» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов — почему бы и нет. «Нефтчи» и тот же «Карабах» — лидеры чемпионата Азербайджана. Если всё же перейдёт, то будем пристально следить за их лигой!
Сначала Артёма сватали в Турцию, затем он побывал в «Рубине»… Теперь же петляет и заметает след», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, с 2015 по 2022 год Дзюба был футболистом «Зенита», в составе которого в 249 матчах забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено.
- 18 июля 2022
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