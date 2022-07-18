Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев — о будущем Дзюбы: Азербайджан — хорошая страна, но местный чемпионат уступает РПЛ

Гаджиев — о будущем Дзюбы: Азербайджан — хорошая страна, но местный чемпионат уступает РПЛ
Комментарии

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи о том, что нападающий Артём Дзюба может подписать контракт с командой из Азербайджана.

«Азербайджан — очень хорошая страна, куда Дзюба может поехать и показать свой уровень. Но всё зависит от планов футболиста на будущее. Может быть, ещё хочет поиграть на более высоком уровне.

На сегодняшний день в Азербайджане есть пара-тройка относительно неплохих команд. Есть ресурс, который позволяет приглашать легионеров и поднимать уровень местного чемпионата. Но азербайджанский чемпионат всё равно уступает российскому. Вопрос лишь в том, как Дзюба хочет завершить карьеру. Если хочет закончить в относительно лёгком режиме, то это один вопрос. Если же хочет играть на высоком уровне и есть спортивный азарт — будет искать другой вариант. Точно не нам определять, что ему лучше подходит», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
Источник: Дзюба отправился в Баку и может подписать контракт с командой из Азербайджана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022