Гаджиев — о будущем Дзюбы: Азербайджан — хорошая страна, но местный чемпионат уступает РПЛ

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи о том, что нападающий Артём Дзюба может подписать контракт с командой из Азербайджана.
«Азербайджан — очень хорошая страна, куда Дзюба может поехать и показать свой уровень. Но всё зависит от планов футболиста на будущее. Может быть, ещё хочет поиграть на более высоком уровне.
На сегодняшний день в Азербайджане есть пара-тройка относительно неплохих команд. Есть ресурс, который позволяет приглашать легионеров и поднимать уровень местного чемпионата. Но азербайджанский чемпионат всё равно уступает российскому. Вопрос лишь в том, как Дзюба хочет завершить карьеру. Если хочет закончить в относительно лёгком режиме, то это один вопрос. Если же хочет играть на высоком уровне и есть спортивный азарт — будет искать другой вариант. Точно не нам определять, что ему лучше подходит», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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