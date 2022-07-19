«Бавария» объявила о трансфере Маттейса Де Лигта из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт перешёл в «Баварию». Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. Мюнхенцы в прошлом сезоне стали чемпионами Германии, «зебры» заняли четвёртое место в итальянском национальном первенстве. Футболист отправится в США, чтобы присоединиться к новой команде на предсезонных сборах. Сегодня игрок завершил прохождение медицинского осмотра, после чего подписал контракт.

Де Лигт стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя из «Аякса». В 117 матчах за туринскую команду он забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало в 2024 году.

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