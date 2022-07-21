Де Лигт забил в дебютной игре за «Баварию»

Нидерландский защитник Маттейс де Лигт, 19 июля официально оформивший переход в мюнхенскую «Баварию», через два дня отметился первым голом в составе новой команды.



В товарищеской встрече с американским «Ди Си Юнайтед» де Лигт, выбравший в «Баварии» четвёртый номер, вышел на замену во втором тайме при счёте 3:0 в пользу мюнхенцев и уже на 47-й минуте забил. А первый гол в матче на счету ещё одного летнего новобранца клуба – Садио Мане, перешедшего из английского «Ливерпуля».

Фото: соцсети ФК «Бавария»

Напомним, 22-летний де Лигт подписал с «Баварией» пятилетний контракт – до 30 июня 2027 года. В 2019 году «Ювентус» приобрёл Маттейса у «Аякса». В 117 матчах за туринскую команду он забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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