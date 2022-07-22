Кан: в продаже Левандовски всё пошло не по плану «Баварии»

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал переход польского нападающего Роберта Левандовского в «Барселону».
«Мы потеряли Левандовского из-за «Барселоны», одного из лучших, если не лучшего форварда в мире. Он забивал минимум 30 голов каждый сезон. Когда я сказал, что мы будем удерживать его в клубе, у нас не было других вариантов и предложений от конкурентов. Вот почему я тогда сказал «нет». Но позже всё пошло не по нашему плану. Зато к нам перешёл Садио Мане, да и мы получили от «Барселоны» очень заманчивое предложение по продаже Роберта, — приводит слова Кана CBS Sports.
Напомним, контракт Левандовского с «Баварией» был рассчитан до 2023 года, однако поляк принял решение покинуть клуб до окончания срока действия соглашения.
19 июля «Барселона» объявила о трансфере Левандовского. За польского нападающего «Барселона» заплатила мюнхенцам» € 45 млн, ещё € 5 млн предусмотрены в виде различных бонусов.
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