Мбаппе получил награду ESPY как лучший футболист года. Керр – лучшая футболистка

В Лос-Анджелесе (США) состоялась 30-я церемония вручения спортивных наград ESPY.



Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и австралийская нападающая «Челси» Сэм Керр получили награду как лучший футболист и футболистка года, соответственно.

Примечательно, что оба игрока украсят обложку новой версии футбольного симулятора — FIFA 23.

ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.

«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. Новый розыгрыш французской Лиги 1 начнётся 5 августа. В матче первого тура чемпионата Франции сезона-2022/2023 «ПСЖ» встретится с «Клермоном». Игра состоится 6 августа.