Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе получил награду ESPY как лучший футболист года. Керр – лучшая футболистка

Мбаппе получил награду ESPY как лучший футболист года. Керр – лучшая футболистка
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) состоялась 30-я церемония вручения спортивных наград ESPY.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и австралийская нападающая «Челси» Сэм Керр получили награду как лучший футболист и футболистка года, соответственно.

Примечательно, что оба игрока украсят обложку новой версии футбольного симулятора — FIFA 23.

ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.

«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. Новый розыгрыш французской Лиги 1 начнётся 5 августа. В матче первого тура чемпионата Франции сезона-2022/2023 «ПСЖ» встретится с «Клермоном». Игра состоится 6 августа.

Новость по теме
Мбаппе вручил футболку «ПСЖ» известному бывшему игроку сборной Японии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022