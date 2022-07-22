Мбаппе получил награду ESPY как лучший футболист года. Керр – лучшая футболистка
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В Лос-Анджелесе (США) состоялась 30-я церемония вручения спортивных наград ESPY.
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и австралийская нападающая «Челси» Сэм Керр получили награду как лучший футболист и футболистка года, соответственно.
Примечательно, что оба игрока украсят обложку новой версии футбольного симулятора — FIFA 23.
ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.
«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. Новый розыгрыш французской Лиги 1 начнётся 5 августа. В матче первого тура чемпионата Франции сезона-2022/2023 «ПСЖ» встретится с «Клермоном». Игра состоится 6 августа.
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