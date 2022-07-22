Агент: Педро Роша вернётся в «Спартак» после аренды в «Атлетико Паранаэнсе»
Поделиться
Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, cообщил, что его клиент вернётся в московскую команду после аренды в «Атлетико Паранаэнсе».
«Педро Роша вернётся в «Спартак» после аренды в «Атлетико Паранаэнсе», — сказал Бернард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
27-летний Роша был арендован «Атлетико Паранаэнсе» летом 2021 года. В 15 матчах за команду нападающий забил два гола и отдал три результативные передачи. В «Спартак» Роша перешёл в 2017-м, но за основной состав московской команды за пять лет провёл лишь 19 матчей (гол, две результативные передачи). Также на его счету 15 игр за «Спартак-2» (4+2). Соглашение между Рошей и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.
Комментарии
- 22 июля 2022
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:17
-
18:02
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:33
-
17:23
-
17:13
-
17:01
-
16:56
-
16:54
-
16:43
-
16:40
-
16:32
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:40
-
15:37
-
15:10
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
14:58
-
14:36
-
14:32
-
14:26
Партнерский контент