Источник: экс-игрок «Ливерпуля» Кабак подписал 5-летний контракт с «Хоффенхаймом»

«Хоффенхайм» согласовал с «Шальке-04» трансфер турецкого защитника Озана Кабака за € 7 млн. 22-летний футболист подписал пятилетний контракт с новым клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Кабак — воспитанник «Силивриспора». В 2011 году Озан перешёл в «Галатасарай», откуда в 2019-м сначала перебрался в «Штутгарт», а зачем в «Шальке» за € 15 млн. За команду из Гельзенкирхена Кабак в 42 матчах забил три гола и отдал результативную передачу. С февраля по июнь 2021 года Кабак выступал за английский «Ливерпуль» на правах аренды (13 матчей).

В ноябре 2019 года защитник дебютировал за основную сборную Турции. С тех пор Озан в 17 матчах за национальную команду заработал пять жёлтых карточек.