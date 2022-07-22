Трансферы нового претендента на титул АПЛ идеальны. «Сити» и «Ливерпулю» надо напрячься

Антонио Конте пришёл в «Тоттенхэм» в середине сезона-2021/2022. У клуба были большие проблемы — помимо неудачного старта чемпионата при Нуну, «Тоттенхэм» мог потерять Гарри Кейна. Итальянец должен был на ходу перестраивать команду, чтобы получить путёвку в Лигу чемпионов, а заодно доказывать местным звёздам, что им нужно оставаться. Конте справился с обеими задачами, и теперь «Тоттенхэм» готовится сделать шаг вперёд.

Топ-трансферы. «Тоттенхэм» проводит идеальную кампанию

Уже зимой Конте привезли двух новичков — Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура. Кулушевски заиграл сразу же, Бентанкур пока осваивается в Лондоне. Летом обновление команды продолжилось.

«Тоттенхэм» подписал Ришарлисона из «Эвертона» — за форварда заплатили € 58 млн. О том, как именно Конте будет использовать бразильца, ходят споры — вероятно, новичок станет одним из претендентов в тройку нападения, место в старте ему не гарантировано. За три сезона в «Эвертоне» в рамках АПЛ Ришарлисон забил 30 голов и отдал 11 голевых передач. В прошлом сезоне он был самым (или единственным) ярким игроком тонущего «Эвертона», сделав 10+5 за 30 матчей.

Ришарлисон Фото: Tottenham Hotspur FC/Getty Images

€ 29 млн отправились «Брайтону» за Ива Биссума — кажется, это ключевой трансфер кампании «Тоттенхэма». В прошлом сезоне опорник вошёл в топ-5 АПЛ по среднему числу отборов, в топ-10 по среднему числу перехватов — по сумме показателей он с отрывом лучший в своей команде. Биссума пропустил 12 матчей (уезжал на Кубок африканских наций, были небольшие повреждения), без него «Брайтон» победил лишь один раз. Не самый яркий полузащитник, который много отрабатывает в обороне — очевидно, что с ним в паре будет играть кто-то креативный.



За Джеда Спенса из «Мидлсбро» «Тоттенхэм» заплатил € 14 млн. 21-летний правый защитник провёл сезон в аренде в «Ноттингем Форест», оформив 2+4. Антонио Конте косвенно дал понять, что игрока не ждал, а его приход является прерогативой руководства. При этом Спенс выглядит как хороший игрок на подмену — молодой защитник прошёл мясорубку Чемпионшипа, сыграв в 45 матчах за сезон.

Фирменный трансфер Конте — знакомый латераль. Эту роль сыграл Иван Перишич, перешедший в «Тоттенхэм» в качестве свободного агента. Хорвату 33 года, но в старички его записывать рано — в прошлом сезоне он отбегал в 35 матчах за «Интер» в Серии А и в восьми в Лиге чемпионов. Перишич получает возможность поиграть в АПЛ, а Конте получает знакомого и трудолюбивого универсала. Хорват выглядит как элитный игрок на замену. Также свободным агентом в клуб пришёл Райан Форстер — забавно, но 34-летний вратарь будет подменой для 35-летнего Льориса.

«Тоттенхэм» берёт в аренду Клемана Лангле из «Барселоны». Хави не видит в 27-летнем центральном защитнике игрока обоймы, а Конте готов поработать с французом. Для Лангле ситуация идеальная — вряд ли можно найти более подходящего тренера для защитника, который хочет перезапустить карьеру.

Клеман Лангле Фото: Tottenham Hotspur FC/Getty Images

Пятеро игроков возвращаются в клуб после окончания аренды: Тангай Н'Домбеле, Джовани Ло Чельсо, Брайан Хиль, Папе Матар Сарр, Элфи Уайтмэн. Из пятерых только Сарр ушёл в аренду летом, остальных ссылал за практикой Конте. Вероятно, дальнейшая судьба игроков решится в ближайшие дни. Список кандидатов на выход большой, уже покинули клуб Стивен Бергвейн и Кэмерон Картер-Викерс. Первый поехал в опустевший «Аякс» за € 31 млн, второй — в «Селтик» за € 7 млн. До начала сезона можно ждать ещё несколько трансферов на выход.

Фирменная предсезонка Конте

Предсезонный сбор — важнейшая часть работы с командой для Антонио Конте. Сменив Нуну, тренер должен был на ходу перестраивать команду. В декабре у «Тоттенхэма» началась небольшая эпидемия коронавируса, из-за которой в графике появились свободные дни — Конте использовал их для проведения мини-сбора. Но лишь летом футболисты «Тоттенхэма» узнали, что такое сборы Конте.



«Мои игроки должны есть траву и потеть кровью», — сказал однажды Антонио Конте. Кажется, он не преувеличивал. На сборах в Сеуле футболисты «Тоттенхэма» провели стандартную тренировку с мячом, а затем тренер устроил команде ад. При 30-градусной жаре игроки носились по полю до изнеможения, чередуя спринты и бег трусцой. Футболисты должны были пробежать всё поле 42 раза. Гарри Кейн и Сон Хын Мин, только приехавшие на сборы, получили поблажку — число кругов сократилось до 30. В итоге Сон потерял сознание, а Кейна стошнило прямо на газон.

Есть и проблема — много лишних игроков

За всю историю «Тоттенхэм» лишь пять раз продавал игроков дороже € 30 млн, к ним можно добавить четыре сделки дороже € 20 млн. Это проблема для клуба, у которого нет бесконечных ресурсов. Те же «Ливерпуль» и «Челси» регулярно выручают большие деньги на продаже футболистов, что увеличивает возможности на трансферном рынке.

Руководствуясь принципом «Чтобы купить что-то ненужное, нужно продать что-то ненужное», «Челси» в прошлом сезоне купил Ромело Лукаку за счёт проданных воспитанников и просто малоиграющих футболистов, в итоге трансферное окно завершилось с положительным балансом. «Ливерпуль» этим летом потратил € 75 млн на Дарвина Нуньеса, почти € 6 млн на Фабиу Карвалью и около € 5 млн на Кельвина Рэмси, однако финансовых потерь клуб не понёс — прибыль от летних продаж уже перевалила за € 80 млн (например, Неко Уильямс продан за € 20 млн).



В прошлом сезоне «Тоттенхэм» бесплатно отпустил Деле Алли (за него ещё возможна выплата), Дэнни Роуза, Пауло Гассанигу и Эрика Ламелу. В 2023 году всё спокойно, но в 2024 году заканчиваются контракты у Гарри Кейна, Эрика Дайера, Давинсона Санчеса, Лукаса Моуры, Бена Дэвиса, Гарри Уинкса, Мэтта Доэрти, Уго Льориса — восьми игроков, которые либо играют в основе, либо входят в обойму. Возможно, Фабио Паратичи начнёт распродавать игроков уже этим летом, чтобы они не потеряли в цене. Чистка состава необходима — у «Тоттенхэма» слишком много игроков примерно одного уровня, которых просто нереально использовать в полной мере.

Конте и Паратичи Фото: Tottenham Hotspur FC/Getty Images

Вера в проект

«Тоттенхэм» выполнил главную задачу года — удержал Кейна и Сона. Полсезона с Конте вселили в игроков надежду, что трофеи можно выигрывать и с этой командой. Вера в проект — ключевое понятие для Антонио Конте. Руководство не совершает ошибок и слушается итальянца, который не приемлет невыполненных обещаний. «Тоттенхэм» уже потратил более € 100 млн на трансферы за лето и привёз тренеру хорошо знакомого Перишича. На протяжении трёх лет клуб стагнировал, но теперь Конте может вывести «Тоттенхэм» на новый уровень – борьбу с «Сити» и «Ливерпулем». С завоевания последнего трофея прошло 14 лет — кто, как не итальянец, может прервать такую серию.