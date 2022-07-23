Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джанаев: очень скучно смотреть на еврокубки, когда не участвуют команды из России

Джанаев: очень скучно смотреть на еврокубки, когда не участвуют команды из России
Комментарии

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев поделился мнением о бане российских клубов в еврокубках. Он отметил, что это негативно сказывается на уровне национального футбола. Кроме того, голкипер заявил, что смотреть еврокубки без российских команд скучно.

«Обидно — не совсем правильное слово. Скажу так: безусловно, это не очень хорошо для всего российского футбола. Это же касается и еврокубков. Очень скучно смотреть на эти выступления, когда не участвуют наши команды. Через такие матчи игроки растут, и соперничество высочайшего уровня позволяет развиваться», — цитирует Джанаева «Матч ТВ».

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Новость по теме
Сослан Джанаев рассказал, кого считает лучшим вратарём в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022