Джанаев: очень скучно смотреть на еврокубки, когда не участвуют команды из России

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев поделился мнением о бане российских клубов в еврокубках. Он отметил, что это негативно сказывается на уровне национального футбола. Кроме того, голкипер заявил, что смотреть еврокубки без российских команд скучно.
«Обидно — не совсем правильное слово. Скажу так: безусловно, это не очень хорошо для всего российского футбола. Это же касается и еврокубков. Очень скучно смотреть на эти выступления, когда не участвуют наши команды. Через такие матчи игроки растут, и соперничество высочайшего уровня позволяет развиваться», — цитирует Джанаева «Матч ТВ».
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
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