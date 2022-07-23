Бушманов: не удивлён такой победе «Спартака». Перед игрой предполагал, что крупно выиграют

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о разгромной победе красно-белых в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (4:1).

«Не удивлён такой разгромной победе «Спартака». Перед матчем я предполагал, что «Спартак» крупно выиграет. Почему? Если посмотреть на составы, то станет понятно, что у красно-белых состав намного сильнее, чем у «Краснодара».



Черников действительно агрессивно отмахивался. Может быть, акцентированно не попал, но там была агрессия, и Левников показал ему красную карточку. Что касается неудаления Соболева, то там не стопроцентная карточка, всё-таки была борьба», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.