Бушманов: не удивлён такой победе «Спартака». Перед игрой предполагал, что крупно выиграют
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о разгромной победе красно-белых в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром» (4:1).
«Не удивлён такой разгромной победе «Спартака». Перед матчем я предполагал, что «Спартак» крупно выиграет. Почему? Если посмотреть на составы, то станет понятно, что у красно-белых состав намного сильнее, чем у «Краснодара».
Черников действительно агрессивно отмахивался. Может быть, акцентированно не попал, но там была агрессия, и Левников показал ему красную карточку. Что касается неудаления Соболева, то там не стопроцентная карточка, всё-таки была борьба», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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