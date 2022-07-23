«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1 в матче второго тура РПЛ сезона-2022/2023

Сегодня, 23 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу – 4:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ему ассистировал Кристофер Мартинс. Через две минуты красную карточку получил хавбек «Краснодара» Александр Черников. На 46-й минуте взятием ворот отметился форвард «Спартака» Квинси Промес.



На 52-й минуте автогол забил защитник «быков» Сергей Бородин. На 60-й минуте с пенальти один мяч отыграл хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 83-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, результативную передачу отдал Данил Пруцев.



На матче работала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).