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«Спартак» — «Краснодар» 4:1, результат матча 2-го тура РПЛ 23 июля 2022 года

«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1 в матче второго тура РПЛ сезона-2022/2023
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Сегодня, 23 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу – 4:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, ему ассистировал Кристофер Мартинс. Через две минуты красную карточку получил хавбек «Краснодара» Александр Черников. На 46-й минуте взятием ворот отметился форвард «Спартака» Квинси Промес.

На 52-й минуте автогол забил защитник «быков» Сергей Бородин. На 60-й минуте с пенальти один мяч отыграл хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 83-й минуте счёт до разгромного довёл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес, результативную передачу отдал Данил Пруцев.

На матче работала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2022, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 4
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 35'   0:2 Промес – 46'   0:3 Бородин – 52' (автогол)   1:3 Сперцян – 60' (пен)   1:4 Мозес – 83'
Удаления: Черников – 37' / нет
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