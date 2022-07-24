Петржела: ЦСКА и «Спартак» ни в коем случае не станут чемпионами. Им будет «Зенит»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнением, что чемпионом России по итогам сезона-2022/2023 станет санкт-петербургский клуб.
«Нет, ни в каком случае ни ЦСКА, ни «Спартак» не смогут выиграть чемпионат России. Это только начало. «Зенит» будет чемпионом. Я уверен, что в конечном итоге так и будет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» на выезде сыграл вничью с подмосковными «Химками» (1:1). Во втором туре чемпионата России подопечные Сергея Семака дома разгромили самарские «Крылья Советов» со счётом 3:0. Санкт-петербургский клуб является действующим чемпионом страны.
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