«Спартак» снова останется без победы? Онлайн тура РПЛ

Привет, друзья! Сегодня, 23 июля, тремя матчами продолжится 2-й тур Российской Премьер-Лиги. Накануне «Зенит» уверенно обыграл в Санкт-Петербурге «Крылья» и возглавил таблицу.
В первом матче субботней программы (14:00 мск) ЦСКА встретится в Москве с «Сочи». Главный тренер армейцев Владимир Федотов проведёт первый официальный матч с клубом, с которым брал серебро в прошлом сезоне. Победитель столичной игры обойдёт «Зенит» и переместится на первое место.
В 17:30 «Оренбург» примет «Урал». Неделю назад проиграли и те и другие, так что сегодня обе команды приложат максимальные усилия ради того, чтобы реабилитироваться.
В заключительном матче дня (20:00) «Спартак» сыграет на юге России с «Краснодаром». Красно-белые пока не побеждали при новом тренере, а «быки» в первом туре потеряли очки в домашнем матче с «Факелом». Присоединяйтесь к нашему онлайну. Будет интересно!
📌 Последние трансферы РПЛ. «Спартак», к примеру, отпустил молодого нападающего, а «Краснодар» взял легионера.
📺 Где смотреть матчи РПЛ ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и «Оренбург» — «Урал»
ЦСКА — «Сочи» («Матч ТВ»). Начало эфира — в 14:55.
«Оренбург» — «Урал» («Матч Премьер»). Начало эфира — в 17:25.
«Краснодар» — «Спартак» («Матч Премьер»). Начало эфира — в 19:50.
👇 Если по каким-то причинам пропустили вчерашний матч, то ловите наш отчёт об игре.
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