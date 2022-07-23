«Спартак» снова останется без победы? Онлайн тура РПЛ

А в Москве может определиться новый лидер чемпионата.

Привет, друзья! Сегодня, 23 июля, тремя матчами продолжится 2-й тур Российской Премьер-Лиги. Накануне «Зенит» уверенно обыграл в Санкт-Петербурге «Крылья» и возглавил таблицу.



В первом матче субботней программы (14:00 мск) ЦСКА встретится в Москве с «Сочи». Главный тренер армейцев Владимир Федотов проведёт первый официальный матч с клубом, с которым брал серебро в прошлом сезоне. Победитель столичной игры обойдёт «Зенит» и переместится на первое место.

В 17:30 «Оренбург» примет «Урал». Неделю назад проиграли и те и другие, так что сегодня обе команды приложат максимальные усилия ради того, чтобы реабилитироваться.

В заключительном матче дня (20:00) «Спартак» сыграет на юге России с «Краснодаром». Красно-белые пока не побеждали при новом тренере, а «быки» в первом туре потеряли очки в домашнем матче с «Факелом». Присоединяйтесь к нашему онлайну. Будет интересно!