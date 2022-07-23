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ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
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15:00 Мск
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Онлайн-трансляция 2-го тура РПЛ: где смотреть матчи ЦСКА — «Сочи», «Оренбург» — «Урал», «Краснодар» — «Спартак»

«Спартак» снова останется без победы? Онлайн тура РПЛ
Кирилл Закатченко Павел Прохоров
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Онлайн 2-го тура РПЛ
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А в Москве может определиться новый лидер чемпионата.

Привет, друзья! Сегодня, 23 июля, тремя матчами продолжится 2-й тур Российской Премьер-Лиги. Накануне «Зенит» уверенно обыграл в Санкт-Петербурге «Крылья» и возглавил таблицу.

В первом матче субботней программы (14:00 мск) ЦСКА встретится в Москве с «Сочи». Главный тренер армейцев Владимир Федотов проведёт первый официальный матч с клубом, с которым брал серебро в прошлом сезоне. Победитель столичной игры обойдёт «Зенит» и переместится на первое место.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2022, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сочи
Сочи

В 17:30 «Оренбург» примет «Урал». Неделю назад проиграли и те и другие, так что сегодня обе команды приложат максимальные усилия ради того, чтобы реабилитироваться.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2022, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Урал
Екатеринбург
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В заключительном матче дня (20:00) «Спартак» сыграет на юге России с «Краснодаром». Красно-белые пока не побеждали при новом тренере, а «быки» в первом туре потеряли очки в домашнем матче с «Факелом». Присоединяйтесь к нашему онлайну. Будет интересно!

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2022, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
📺 Где смотреть матчи РПЛ ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и «Оренбург» — «Урал»
Live Кирилл Закатченко

📌 Последние трансферы РПЛ. «Спартак», к примеру, отпустил молодого нападающего, а «Краснодар» взял легионера.

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11:01 Кирилл Закатченко

📺 Где смотреть матчи РПЛ ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и «Оренбург» — «Урал»

ЦСКА — «Сочи» («Матч ТВ»). Начало эфира — в 14:55.

«Оренбург» — «Урал» («Матч Премьер»). Начало эфира — в 17:25.

«Краснодар» — «Спартак» («Матч Премьер»). Начало эфира — в 19:50.

10:30 Кирилл Закатченко

👇 Если по каким-то причинам пропустили вчерашний матч, то ловите наш отчёт об игре.

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