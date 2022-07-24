Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, оформил ли Fan ID

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос по поводу оформления паспорта болельщика (Fan ID).
«Оформил ли себе Fan ID? Мне долго его не выдавали, но какой-то код прислали. Не знаю, какой следующий этап», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».
Напомним, Джикия выступает за московский «Спартак» с 2017 года. Ранее защитник играл в «Локомотиве-2», «Спартаке» из Нальчика, дзержинском «Химике» и «Амкаре». В прошлом сезоне Джикия принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице чемпионата России. С 2017 года Джикия вызывается в национальную команду России.
Джикия отбил болельщика у стюардов после матча с «Краснодаром»
- 24 июля 2022
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