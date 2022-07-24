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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, оформил ли Fan ID

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, оформил ли Fan ID
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос по поводу оформления паспорта болельщика (Fan ID).

«Оформил ли себе Fan ID? Мне долго его не выдавали, но какой-то код прислали. Не знаю, какой следующий этап», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, Джикия выступает за московский «Спартак» с 2017 года. Ранее защитник играл в «Локомотиве-2», «Спартаке» из Нальчика, дзержинском «Химике» и «Амкаре». В прошлом сезоне Джикия принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице чемпионата России. С 2017 года Джикия вызывается в национальную команду России.

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