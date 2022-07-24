Джикия: на встрече в Ставрополе Абаскаль увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о встрече с болельщиками в Ставрополе, которая прошла в преддверии матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Классно провели время, хорошая тренировка была, пообщались с болельщиками, сфотографировались. Тренер увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков. Абаскаль был инициатором того, чтобы мы там остались и уделили внимание всем, кто пришёл. Если не ошибаюсь, с 1990 года «Спартак» не был в Ставрополе. 32 года. Мы обязаны были там задержаться», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».



Напомним, встреча «Краснодара» и «Спартака», прошедшая вчера, 23 июля, в Краснодаре, завершилась победой красно-белых со счётом 4:1. В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 московская команда дома сыграет с «Оренбургом».

Джикия отбил болельщика у стюардов после матча с «Краснодаром»