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Джикия: на встрече в Ставрополе Абаскаль увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков

Джикия: на встрече в Ставрополе Абаскаль увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о встрече с болельщиками в Ставрополе, которая прошла в преддверии матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Классно провели время, хорошая тренировка была, пообщались с болельщиками, сфотографировались. Тренер увидел, что у «Спартака» очень много болельщиков. Абаскаль был инициатором того, чтобы мы там остались и уделили внимание всем, кто пришёл. Если не ошибаюсь, с 1990 года «Спартак» не был в Ставрополе. 32 года. Мы обязаны были там задержаться», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, встреча «Краснодара» и «Спартака», прошедшая вчера, 23 июля, в Краснодаре, завершилась победой красно-белых со счётом 4:1. В следующем туре чемпионата России сезона-2022/2023 московская команда дома сыграет с «Оренбургом».

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