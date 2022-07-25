Газизов рассказал, что «Уфа» вела переговоры по Агаларову с клубом из Австрии
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном переходе 22-летнего российского нападающего Гамида Агаларова в австрийский «Хартберг».
«Интерес к Агаларову со стороны австрийского «Хартберга»? Переговоры с клубом были, но официального предложения «Уфа» не получила», — приводит слова Газизова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, Агаларов стал игроком грозненского «Ахмата», подписав контракт до 30 июня 2025 года. Согласно данным Transfermarkt его переход обошёлся в € 3,5 млн. Вчера, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с воронежским «Факелом» (2:1) Гамид отметился дебютным голым за новый клуб.
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