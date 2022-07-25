Червиченко предположил, когда станет понятно, сможет ли ЦСКА побороться с «Зенитом» в РПЛ

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от игры столичного ЦСКА в новом сезоне.

«Пока сложно говорить, сможет ли ЦСКА конкурировать с «Зенитом» в этом сезоне. В нынешней нашей ситуации что-то предугадывать просто бесполезно. Думаю, надо дождаться везде закрытия трансферного окна, когда прекратятся легальные и нелегальные бегства легионеров. Тогда и будет понятно, какими составами будут играть команды основную часть чемпионата. А сейчас все эти разговоры в пользу бедных. Сегодня легионеры играют, а завтра из ЦСКА они все свалят. Или в «Зените» произойдёт то же самое. Как мне ЦСКА? Пока неплохо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.