Мощнейший старт ЦСКА Федотова. Даже Акинфеев помог разгромить «Сочи»!

В августе 2019 года Владимир Федотов встречался с «Сочи» – тогда в качестве главного тренера «Оренбурга» он не смог дома переиграть южан (1:1). Примечательно, что три года назад, как и сейчас (правда сейчас – формально), «Сочи» возглавлял Александр Точилин. Но вот итог получился другим – Федотов, на этот раз с ЦСКА, мощно разнёс «Сочи».

После матча первого тура главный тренер ЦСКА не стал ничего менять в стартовом составе. В отличие от Вадима Гаранина: он сделал две перестановки – оставил вне старта Кирилла Заику и Жоаозиньо и выпустил Никиту Бурмистрова и Георгия Мелкадзе.

Несмотря на изменения в составе, «Сочи» почти ничего не создал в атаке в первом тайме. Единственный точный удар южане нанесли при счёте 0:1 – на 40-й минуте Мелкадзе выскочил один на один с Акинфеевым после передачи Бурмистрова, но Игорь выручил. ЦСКА же перехватил инициативу после 15-й минуты, создал опасный момент с ударом Фёдора Чалова в штангу, а на 36-й минуте открыл счёт благодаря голу Хесуса Медины. Парагваец отклеился на рывке от Сергея Терехова и, ворвавшись в штрафную, пробил под рукой Денису Адамову – 1:0.

После перерыва на поле появился Жоаозиньо. Он вышел вместо Мелкадзе, который был худшим в составе «Сочи» в первом тайме. Но и это не помогло гостям – на 56-й минуте Хорхе Карраскаль воспользовался передачей Игоря Акинфеева (!) и, пролетев мимо Терехова и обработав мяч одним касанием, точно пробил в ближний угол ворот – 2:0.

Эта голевая передача Акинфеева стала первой для него с мая 2010 года, когда он сделал ассист в матче с «Тереком». По данным Opta Sports, за весь прошлый сезон в РПЛ была одна голевая передача от вратарей – Антон Шунин набрал результативный балл в игре с «Ахматом».

В целом во втором тайме рисунок игры поменялся не сильно: ЦСКА освежил игру Антоном Заболотным и Никитой Ермаковым. «Сочи», выпустив Кристиана Нобоа, был в атаке неактивен и сократить разрыв в счёте мог только на 75-й минуте – Жоаозиньо набежал к штрафной площади и сильно пробил рядом со штангой после передачи Ибрагима Цаллагова.

ЦСКА — «Сочи» — 3:0 Фото: РИА Новости

ЦСКА был ближе к 3:0, нежели к 2:1. К концу матча Заболотный не достал мяч после передачи Кирилла Набабкина, а позже всё тот же Карраскаль, выскочивший из-за спин защитников, не смог оформить дубль. Но уже в добавленное время Медина забил свой второй гол с передачи Владислава Яковлева.

«Сочи» исчерпал ресурсы ещё в середине второго тайма. Кроме выхода Жоаозиньо и Нобоа, у Вадима Гаранина козырей в рукаве не нашлось. А ЦСКА Федотова стартовал очень мощно: две победы подряд, пять забитых мячей, ноль пропущенных – и первое место.