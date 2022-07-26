«Зенит» разозлили, а «Спартак» странно судят. Обзор 2-го тура РПЛ

Представляем 11-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 2-й тур РПЛ, который получился невероятно ярким и результативным. Выдвигаем теорию, почему «Зенит» так проехался по «Крыльям», жалеем «Торпедо» после разгрома в матче с «Динамо», думаем о перспективах нового ЦСКА, прыгаем в восторге от гола Марадишвили. А ещё оцениваем скандальное судейство в игре «Спартака» с «Краснодаром».

Таймкоды:



0:00 — Всем привет! Мы вернулись.

0:30 — «Зенит» разозлился и разнёс «Крылья», интриги в РПЛ не будет. А ещё переживаем за Пиняева.

09:50 — ЦСКА и Федотов в полном порядке, а Игорь Акинфеев — бог.

18:30 — Мозес — козырь «Спартака», а в защите «Краснодара» бардак.

30:25 — «Динамо» уничтожило «Торпедо», которое очень жалко. А в Москве завелась уругвайская крыса.

41:00 — Взрывной матч «Локомотива» и «Ростова». Уткин — волшебник, а Марадишвили — гений.