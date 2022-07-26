Второй тур РПЛ вошёл в историю. А ещё подарил редкое для XXI века достижение

Второй тур РПЛ получился богатым на результативные матчи. Он совершенно точно останется в истории турнира, поскольку был установлен рекорд по количеству разгромных побед – шесть в восьми встречах. Примечательно, что перед двумя заключительными играми эта отметка уже была достигнута, а у «Ахмата» с «Факелом» (2:1) и «Локомотива» с «Ростовом» (2:2) была равная борьба. В среднем за игру во втором туре забивали 3,5 мяча (28 голов)!

Ещё один важный момент – в каждом из проведённых матчей забивалось не меньше трёх голов. Впечатляющая статистика на старте нового сезона. А главное, за весь ХХI век такое случилось всего лишь в третий раз. Вспоминаем, когда такое уже случалось.

Сезон-2002, 12-й тур

Тур получился растянутым по времени, поскольку лига приняла решение перенести сразу два матча. Началось всё с того, что московский «Спартак» дома переиграл «Сокол» со счётом 2:1. Тогда ничего ещё не предвещало дальнейшей голевой феерии. Затем «Москва» на выезде уверенно переиграла «Сатурн» (3:1). Следом Локомотив разгромил «Ротор» (3:0), а «Крылья Советов» прибили «Анжи» (4:0). Первый слот матчей завершился победами московского «Динамо» над «Аланией» (2:1) и «Шинника» над столичным «Торпедо» (2:1).

«Крылья Советов» — «Анжи» Фото: kc-camapa.ru

Но самыми огненными получились именно перенесённые матчи. Сначала зарубились «Уралан» и «Зенит». У клуба из Санкт-Петербурга хет-триком разразился Александр Кержаков, а в составе элистинцев одним из мячей отметился молодой Денис Колодин. Уже тогда он разряжал свою «пушку страшную» – мощно всадил со штрафного. В итоге встреча завершилась вничью 3:3. А последними отношения выясняли «Ростов» и ЦСКА (3:2). Нападающий армейцев Дмитрий Кириченко насолил своей бывшей команде, оформив дубль. Но в этот вечер всё было против гостей. Денис Попов отправил мяч в собственные ворота, забил даже Артурас Фоменко (всего за четыре года у него 13 голов), а Александр Маслов уверенно реализовал пенальти.



Как итог – 31 мяч. Приличная результативность и не меньше трёх голов в каждой встрече.

Сезон-2012/2013, 6-й тур

Высокую планку результативности сразу же задали московское «Динамо» и «Локомотив» (3:2). А победный гол в этом матче забил Кристиан Нобоа, который до сих пор играет в РПЛ. Правда, после этого ситуация немного утихла – «Рубин» вырвал победу у «Зенита» (2:1), а «Ахмат» переиграл московский «Спартак». До 80-й минуты грозненский клуб проигрывал, но смог всё перевернуть – 2:1.

«Локомотив» — «Динамо» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Затем посыпались результативные матчи. «Ростов» в меньшинстве додавил «Аланию» (3:1), «Амкар» и «Краснодар» сыграли вничью (2:2), ЦСКА разгромил «Крылья Советов» (3:0). Казалось, что могут подвести последние матчи. «Анжи» встречался с «Мордовией», а «Кубань» с «Волгой». Но внезапно именно эти встречи обернулись настоящей голевой феерией. Махачкалинцы прибили соперника со счётом 4:2. А кубанцы удивили ещё сильнее – забили «Волге» шесть и получили по голу от Шамиля Асильдарова и Алексея Сапогова. Да-да, тех самых, которые постоянно дрались и продолжают доставать друг друга даже после завершения карьеры.

Итог – 36 голов. На восемь больше, чем в нынешнем сезоне. А ещё 4,5 мяча за игру: этот показатель – до сих пор рекорд средней результативности.