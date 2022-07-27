Шпилевский: приехав в «Арис», был впечатлён. Получил здесь то, чего хотел после «Кайрата»

Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский поделился эмоциями, которые испытал после попадания в клуб.



«Мы с владельцем уже не один день общаемся. Познакомились в позапрошлом году. Уже тогда с его стороны было предложение стать главным тренером. Он только начал поднимать клуб, команда не играла в высшей лиге. Я на тот момент ещё работал в «Кайрате», и довольно успешно — мы стали чемпионами. Поэтому тогда этот вариант не рассматривал. Я ему это сказал, и он тоже почувствовал, что у меня нет особого желания переезжать. Всё-таки хотелось пошагово расти, и на тот момент переходить было неразумно.



После периода в «Эрцгебирге» Фёдоров пригласил меня. Говорит: «Давай, приезжай на встречу на Кипр. Увидишь, как тут всё происходит, ближе познакомимся, обсудим все цели и задачи, мои и твои пожелания». Я приехал и был впечатлён, особенно его амбициями. Он тоже молодой, и мы с ним идеально сходимся. Мне это очень импонировало. То, чего я так хотел после «Кайрата», я получил в «Арисе», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.