Русскоязычный клуб творит историю в еврокубках. Как «Арис» влюбляет в себя целую страну

Расширяем футбольный кругозор! Вряд ли среди вас много любителей кипрского футбола. Но одна история с острова точно достойна того, чтобы о ней знали. Прямо сейчас игру переворачивает «Арис» — клуб с уникальной историей и русскоязычной базой сотрудников. Поездка на Кипр раскрыла эту историю по-особенному.

«Арис» был основан ещё в 1930 году, но до сих пор не может похвастаться значимыми трофеями. Чемпионом Кипра клуб не становился, да и в национальном Кубке доходил лишь до финала, и то 33 года назад. Но в 2020-м в истории «Ариса» наступила новая эра: владельцем и президентом стал белорус, ведущий бизнес на Кипре, Владимир Фёдоров.

«То, что у кипрских клубов стали чаще появляться русскоязычные инвесторы, — не тенденция, у каждого своя история, — объясняет Фёдоров. — Футбол всегда был моей страстью, считайте это реализацией мечты детства. В нашем случае был клуб с традициями, с ядром преданных болельщиков, но при этом со множеством организационных проблем. Ещё два года назад «Арис» пребывал в дивизионе ниже и не имел значительных целей. Мы прониклись искренней симпатией к сообществу «Ариса»: тут дедушка передаёт свою любовь к клубу внуку, для них важнее именно семейная преданность и традиции «Ариса», что бы с клубом ни случилось. Здесь проверенные люди — и ни одного глорихантера. Конечно, сперва они насторожились: что будет с клубом? Кто опять пришёл? Но мы переубедили скептиков стремительным ростом».

Владимир Фёдоров Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

С тех пор как пришёл Фёдоров, дела у «Ариса» идут в гору. Клуб моментально пробился из первого дивизиона в высшую лигу. Следующий шаг — приглашение нового тренерского штаба во главе с 34-летним Алексеем Шпилевским. Белорусский специалист, несмотря на возраст, тренирует уже 15 лет. Он работал в системе «РБ Лейпциг», становился чемпионом Казахстана с «Кайратом» и пробовал себя во Второй Бундеслиге Германии.



У Фёдорова и Шпилевского быстро образовался тандем. По словам тренера, президент ему полностью доверяет: «Фёдоров приходит, общается. Не каждый день, но поддерживает связь. Если кому-то из футболистов что-то нужно, они могут к нему обращаться — он всегда для них доступен. Со мной так же — мы ежедневно всё обсуждаем».

Шпилевский активно участвует и в трансферной политике. Прежде чем подписать новичка, нужно одобрение тренера. Вообще, трансферная система «Ариса» — отдельная история. Вопреки стереотипам о богачах с постсоветского пространства, новый владелец клуба сделал другой акцент: «Арис» работает по схеме «взять молодого футболиста и улучшить его». Шпилевскому такая система по душе: «Есть скауты, которые следят за потенциальными новичками. У нас всё так отстроено, что игрока сканируют полностью — судят не только по видео и статистике. Наша система скаутинга впечатляет, и не во многих клубах такое есть».

При этом излишне русскоязычным состав «Ариса» тоже не становится — в команде есть только полузащитник сборной Беларуси Евгений Яблонский. Снова слово Шпилевскому: «Чувствуется внимание со стороны прессы, агенты тоже звонят, но тут чисто спортивный принцип. Никакого панибратства не должно быть, и владелец это знает. Нам неважно, кто ты — африканец, белорус, россиянин или кто-то ещё. Мы хотим брать футболистов, подходящих под нашу игру. Ну и клуб, конечно, хочет на этом зарабатывать. А я хочу ему в этом помочь».

Алексей Шпилевский Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

Как клуб завоёвывает новую аудиторию?

Чтобы завоевать аудиторию, менеджмент «Ариса» включил воображение на максимум. Целью клуба стали в первую очередь экспаты русскоязычного комьюнити. Причина понятна: нигде на Кипре не живёт столько выходцев с постсоветского пространства, сколько в Лимасоле. По словам директора клуба по маркетингу Алексея Дозорцева, никто из других клубов на этих людей внимания не обращал, поэтому для «Ариса» они стали ещё одной, помимо традиционной кипрской, целевой аудиторией. Дополнительным фактором стал менталитет. Русскоязычные ребята из клуба понимали, чего хотят те, кто говорит с ними на одном языке.



«Это целевая аудитория, которую очень трудно привлечь, — объясняет Дозорцев. — В экономическом плане привлечение одного такого болельщика стоит очень дорого. Зато эта аудитория желанна всеми. Все знают, что русскоязычные люди готовы тратить деньги, быть лояльными к проекту… Мы понимали, что эта аудитория очень разнообразна. Это сотрудники IT-компаний, люди из сферы сервиса, строительства, других мест. К каждому из них нужно найти подход. Многие из них никогда не были на футболе и не интересовались им. Для них «Арис» стал первой командой в жизни, и вот они уже с нами, приходят на стадион и болеют».

Алексей Дозорцев Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

Как «Арис» старается перевернуть представление киприотов о медийности, классно показывает акция «День тёщи». Новости о ней добрались и до постсоветского пространства. 24 октября 2021-го «Арис» решил оригинально отметить международный праздник и выпустил обращение на русском языке с предложением позвать тёщ на стадион. При входе на арену их ждали бесплатные билеты.



– «День тёщи» — это акция, которая поразила не только Кипр, — вспоминает Дозорцев. — Нам звонили из греческих клубов и даже из их футбольной ассоциации. Надо понимать, что здесь неоднозначность культа тёщи ещё более нерафинированная, чем у нас. Мы можем к тёще относиться с юмором, но всё равно с любовью. А здесь всё как в анекдотах. И наша акция была настолько разрывом шаблона, что люди были обезоружены. Мы побеждаем любовью. И тёщи были в шоке, и все остальные, и медиа.



Что ещё делал «Арис» для привлечения новой публики? Вот несколько ярких историй:

бэнд барабанщиков на трибуне. Первая публикация об этом нововведении на одном из главных спортивных порталов Кипра собрала за четыре часа в два раза больше просмотров, чем все новости о других командах в течение недели;

матчдэй. В «Арисе» уделяют внимание мелочам — например, в каждой программке к матчу есть секретные моменты и коллекционные постеры;

каждый ребёнок на матче получает подарок. Это разнообразные вещи, связанные с клубом. «Арис» первым на Кипре запустил такую традицию;

ещё одно нововведение. «Арис» первым стал выстраивать работу со школами. Вместо банальных приглашений на матч представители клуба устраивают праздничные встречи с детьми. Это конвертируется в новых болельщиков;

объединение болельщиков. Месседж «Мы — «Арис», мы — Лимасол» позволил собрать на матче с АПОЭЛом фанатов двух других лимасольских клубов — АЕЛа и «Аполлона». Именно АПОЭЛ – главный футбольный раздражитель для всех команд страны.

Последний пункт «Арис» особенно радует — слово Дозорцеву: «Я общался с представителями различных фанатских организаций, и все говорят: «Мы любим и уважаем «Арис». Видим, как вы действуете. Вы самая чистая команда, не ангажированная политически и не участвующая в междоусобных конфликтах. Мы вас поддержим». И это главный фидбэк. Наши болельщики — понятно. Но обратное уважение — это невероятное чувство. Ты понимаешь, что делаешь всё правильно и меняешь ценностные отношения внутри острова. Сейчас АЕК и «Аполлон» тоже играют в еврокубках, и мы пожелали им удачи — люди в соцсетях сошли с ума: «Ничего себе! Серьёзно?! Так можно было?! Респект!» Любовью и качественной работой можно менять положение вещей».

Фанаты «Ариса» Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

В чём уже прибавила команда?

Рост «Ариса» в привлекательности подтверждают и цифры. «Когда у клуба были проблемы, многие болельщики отвалились, — рассказывает Дозорцев. — Кто-то стал болеть за другие команды, кто-то просто перешёл в пассивный режим. Когда мы пришли в клуб, на матчи ходили по 50 человек. За прошлый сезон мы подняли этот показатель в 20 раз — стала ходить тысяча. Такой прогрессии здесь нет ни у кого».



После назначения Шпилевского и мощного кадрового усиления стремительный рост «Ариса» продолжился: команда даже некоторое время лидировала в чемпионате, а главное — сразу же попала в еврокубки. Впервые в своей истории.



«Да, мы поставили задачу выйти в элиту кипрского футбола за один сезон, — подтверждает Фёдоров. — Приглашали не только молодых, но и футболистов с опытом. Затем поняли, что можем сразу бороться за зону еврокубков. Конкуренты были обескуражены, когда дебютант лиги «Арис» возглавил турнирную таблицу. Тогда удержаться на первом месте не получилось, но никто и не говорил, что всё будет легко. Нам пришлось изменить игровую философию — а это приход нового тренерского штаба во главе с Алексеем Шпилевским, проводить гиперактивную трансферную кампанию, поскольку состав требовалось укреплять под новые задачи».

А в прошлый четверг, 21 июля, «Арис» провёл поистине исторический матч: впервые за всё время существования команда сыграла в еврокубках, а если точнее — во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.



Перед матчем с «Нефтчи» команда заселилась в отель в Ларнаке. Дело в том, что нынешний стадион «Ариса» не соответствует требованиям УЕФА, а новая арена ещё не достроена. Поэтому свой первый еврокубковый матч команда проводила на домашнем поле АЕКа. Именно в отеле удалось пообщаться со Шпилевским. Накануне главного матча в истории «Ариса» тренер не испытывал беспокойства.

Алексей Шпилевский главный тренер «Ариса» «Честно говоря, у меня больше уверенности. Я очень доволен тем, как мы провели предсезонный период. Ребята выполнили сумасшедшую работу. Мне понравилось их восприятие и скорость, с которой они обучались. Может, перед матчем будет какое-то волнение, но опыт уже есть. Для некоторых футболистов это первое такое событие, но я стараюсь весь нервоз взять на себя и дать им уверенность, чтобы они играли как на сборах».

Слова Шпилевского и сказка «Ариса» воплотились в жизнь. Клуб, хоть и не на родном стадионе, но устроил шоу. Как только команды вышли на поле, рядом со стадионом запустили фейерверк. Та самая группа барабанщиков заменяла фанатам хлопки, а потом играла что-то из своего репертуара, создавая атмосферу фестиваля.



И если первый тайм прошёл при равной игре и запомнился в основном недовольством судьи, который в нескольких спорных ситуациях принял решения в пользу «Нефтчи», то во втором заряд окончательно передался футболистам «Ариса». Команда Шпилевского практически сразу открыла счёт, а спустя ещё 10 минут добавила второй гол. Тренер по-королевски вскинул руки вверх, вышел на поле и передал привет болельщикам. Могло выглядеть как проявление чрезмерной самоуверенности, но, учитывая ход игры, Шпилевского можно понять.



«Арис» полностью контролировал ситуацию на поле, не давал сопернику создавать моменты и активно шёл вперёд. Счёт мог быть гораздо крупнее. Уж выход один на один на последних секундах точно должен был установить на табло разгром, но и 2:0 вряд ли расстроят кого-то из болельщиков. Которых, кстати, пришло рекордное количество за последние пару лет — почти 2,5 тысячи!

Матч «Ариса» Фото: Пресс-служба ФК «Арис»

«Победа над «Нефтчи» в Лиге конференций — это настоящий праздник, подтверждение того, что мы избрали верный путь, — делится радостью президент Фёдоров. — Но в действительности это лишь шажочек вперёд. Мы хотим стать стабильным на европейской арене клубом».



Ответный матч «Ариса» с «Нефтчи» состоится уже завтра, 28 июля. И, если честно, за ярких киприотов хочется болеть всей душой.