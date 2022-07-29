Вагнер Лав подписал контракт с клубом «Спорт Ресифи» из Бразилии
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38-летний нападающий Вагнер Лав стал игроком бразильского клуба «Спорт Ресифи», сообщает официальный сайт команды.
Контракт подписан до конца этого сезона.
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