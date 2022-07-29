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Гендиректор «Факела» объяснил, почему клуб продаёт абонементы за 1700 рублей

Гендиректор «Факела» объяснил, почему клуб продаёт абонементы за 1700 рублей
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Самый дешёвый абонемент на матчи «Факела» стоит 1670 рублей – в эту стоимость входят восемь домашних игр первой части сезона. Почему клуб установил такую рекордно низкую цену, объяснил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

«Каждый болельщик должен иметь условия, соответствующие цене билета. Мы понимаем, что большой ажиотаж, болельщиков много, но сейчас в стране не самая лучшая экономическая ситуация, а наш стадион не строили под чемпионат мира, чтобы на нём были все комфортные условия и множество различных услуг. Поэтому мы были не вправе сильно поднимать цены, хотя понимали, что из-за такого решения много недополучим. Но для нас в приоритете болельщики и их возможности.

Я не альтруист в этом отношении, а прекрасно понимаю: будь у нас прекрасная новая арена со всеми возможностями, естественно, стоимость билетов была бы другая. Если бы мы играли на другом стадионе и продавали абонементы по такой цене, можно было бы сказать, что я немного сошёл с ума. А так – это не столько благородно, сколько справедливо», – сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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